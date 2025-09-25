МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ: ВСУ пытались вырваться из окружения у Клебан-Быкского водохранилища

В ходе противодействия этой попытке российские войска за сутки уничтожили две украинские штурмовые группы.
2025-09-25 12:24:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что украинские боевики пытаются вырваться из окружения южнее Клебан-Быкского водохранилища на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что в ходе противостояния этой попытке подразделения группировки войск «Юг» уничтожили две штурмовые группы ВСУ. При этом за сутки удалось освободить в данном районе более пяти квадратных километров территории. 

Также в российском оборонном ведомстве заметили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение за прошедшие сутки. Они завершают освобождение населенного пункта Кировск в ДНР. В данный момент наши штурмовики зачищают город. 

Помимо этого, российские военнослужащие в ходе нанесенных ударов смогли уничтожить пусковую установку ЗРК Patriot, кабину боевого управления и РЛС AN/МPQ-65. А в ходе удара по полевому аэродрому были уничтожены два вражеских самолета Як-52 и 10 беспилотников А-22.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВСУ #окружение #Попытка прорыва #Клебан-Быкское водохранилище
