Минобороны России сообщает о том, что украинские боевики пытаются вырваться из окружения южнее Клебан-Быкского водохранилища на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что в ходе противостояния этой попытке подразделения группировки войск «Юг» уничтожили две штурмовые группы ВСУ. При этом за сутки удалось освободить в данном районе более пяти квадратных километров территории.

Также в российском оборонном ведомстве заметили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение за прошедшие сутки. Они завершают освобождение населенного пункта Кировск в ДНР. В данный момент наши штурмовики зачищают город.

Помимо этого, российские военнослужащие в ходе нанесенных ударов смогли уничтожить пусковую установку ЗРК Patriot, кабину боевого управления и РЛС AN/МPQ-65. А в ходе удара по полевому аэродрому были уничтожены два вражеских самолета Як-52 и 10 беспилотников А-22.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.