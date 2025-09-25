Эксперт рассказал, как ЕС может создать препятствие для покупки нефти из РФ

Нет понимания того, на какой стадии и каким способом Евросоюз собирается взимать пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. Об этом рассказал «Звезде» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я не уверен, что это в компетенции Евросоюза - накладывать импортные поршни на российскую нефть. Поэтому непонятно, как они это будут делать. Российская нефть в Венгрию и Словакию поступает по нефтепроводу "Дружба". Проходит нефть из России в Белоруссию, Белоруссия сворачивает на юг, проходит через Украину и попадает сразу в Венгрию и там попадает оттуда уже в Словакию», - напомнил специалист.

По его словам, в Евросоюзе импортные пошлины сложно применять, поскольку это противоречит нормам ВТО.

«С газом такая история может пройти, потому что газ в Венгрию и в Словакию попадает с юга. Он приходит в Турцию по "Турецкому потоку" и дальше попадает на территорию Болгарии», - рассказал эксперт.

В этом случае, как предположил Юшков, Евросоюз может вынудить Болгарию поднять тариф на прокачку. Тогда цена на газ из России станет слишком дорогой для европейских стран.

Он отметил, что еще одним возможным шагом ЕС может быть договор с Украиной, чтобы они перекрыли поставку нефти в Венгрию и Словакию.

«Украина сама не будет зарабатывать. В этом плане интересы Венгрии и Украины, как ни странно, совпадают в том, чтобы транзит продолжился. Брюссель будет выступать против. Поэтому здесь непонятно, как они сейчас технически хотят это сделать. Я думаю, что они пытаются просто найти некий путь, как обойти право вето в Венгрии», - объяснил специалист.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что ЕС зависит от газа из России и боится вводить 19-й пакет санкций. Принятие документа было отложено на неопределенный срок.