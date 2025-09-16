МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: ЕС зависит от газа из России и боится вводить 19-й пакет санкций

Страны Евросоюза отложили принятие 19-го пакета санкций против России на неопределенный срок.
Екатерина Пономарева 2025-09-16 14:24:00
© Фото: Alicia Windzio, Global look press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог Юрий Самонкин рассказал «Звезде», почему Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против РФ. Он заявил, что отдельно взятые европейские страны играют такую карманную русофобию, но при этом полностью от российского СПГ не отказываются, потому что понятно, что человечество еще пока не изобрело альтернативные источники энергетики.

По мнению эксперта, Россия - это не только страна, а огромный континент, где имеется большое количество природных залежей и ресурсов, начиная от пресной воды и заканчивая нефтью и газом, естественно, что этими благами человечество и пользуется.

«Россия даже не обращает внимания на санкции, потому что при потере европейского рынка у нас есть другие маршруты и страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай, Индия, которые также закупают российские нефть и газ», - заявил политолог.

Европа зависима от российских поставок и не может полностью от них отказаться, потому что тогда она получит очередные политические и внутренние социальные проблемы касательно энергетики и нехватки выработки электричества. По этой причине санкции не работают и 19-й пакет санкций против России был отложен.

«Сейчас они будут думать, как наказать Венгрию и Словакию, а тем временем Словакия и Венгрия рассматривают альтернативное экономическое интеграционное объединение», - добавил Самонкин.

По словам политолога, Венгрия уже интересуется созданием торговых экономических зон с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества.

Напомним, страны Евросоюза отложили принятие 19-го пакета санкций против России на неопределенный срок. Новую дату для обнародования они не выбрали, пишет Politico.

#евросоюз #санкции #наш эксклюзив #19-й пакет
