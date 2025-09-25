В ЕС начали расследовать тайную переписку Макрона и фон дер Ляйен

Европейские депутаты начали выяснять, о чем переписывались президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они обсуждали заключение сделки между Евросоюзом и МЕРКОСУР - экономическим и политическим объединением Южной Америки, в котором участвуют Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Боливия и Венесуэла.

Но, как считает депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал, часть сообщений из их переписки исчезла.

«Европейский омбудсмен начал расследование ее секретной переписки с президентом Макроном по поводу сделки между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали», - цитирует ее RT.

В июле этого года Европарламент готовился вынести главе ЕК фон дер Ляйен вотум недоверия. Поводом послужило расследование скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 во время пандемии коронавируса. Прежде суд ЕС в Люксембурге установил, что ЕК нарушила правила при закупке вакцин в 2020-2021 годах, скрыв информацию о ценах и не доказав отсутствие конфликта интересов.

В 2021 году фон дер Ляйен вела переписку с главой Pfizer Альбертом Бурлой и обсуждала крупнейшую в истории Евросоюза сделку по закупке 1,8 миллиарда доз вакцин на сумму до 35 миллиардов евро, что кратно превышало потребности еврообъединения.