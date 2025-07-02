Европарламент рассмотрит вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Румынский евродепутат Георге Пиперя сообщил, что в следующий четверг, 10 июля 2025 года, в Европарламенте состоится голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Пиперя уточнил, что предложение о вотуме, инициированное им, получило поддержку 79 депутатов и прошло проверку совета председателей. Обсуждение вопроса запланировано на понедельник, а голосование пройдет в Страсбурге.

Для принятия вотума недоверия требуется поддержка двух третей присутствующих на заседании депутатов, но не менее половины от общего числа парламентариев. На данный момент в истории ЕС ни один вотум недоверия Европейской комиссии не был принят.

Поводом для инициативы стало расследование, начатое рядом евродепутатов, связанное со скандалом вокруг закупок вакцин от COVID-19 во время пандемии. Суд ЕС в Люксембурге ранее установил, что Еврокомиссия нарушила правила при закупке вакцин в 2020–2021 годах, скрыв информацию о ценах и не сумев доказать отсутствие конфликта интересов.

В 2021 году New York Times писала, что фон дер Ляйен вела переписку с главой Pfizer Альбертом Бурлой, обсуждая крупнейшую в истории ЕС сделку по закупке 1,8 миллиарда доз вакцин на сумму до 35 миллиардов евро, что значительно превышало потребности региона.

Этот скандал в СМИ назвали Pfizergate. Он вызвал подозрения в личном вмешательстве фон дер Ляйен в переговоры. Несмотря на требования общественности раскрыть содержание переписки, в июне 2022 года Еврокомиссия отказалась это сделать.



Ранее политолог Виталий Колпашников рассказал "Звезде", что вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который поддержали более 70 депутатов Европарламента, является для нее тревожным звонком и сигналом о том, что ее надо убирать.