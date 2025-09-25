МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Мордовии ФСБ задержала сотрудника IT-компании за госизмену

Мужчина сообщал украинскому ГУР МО данные о местоположении объектов критически важной инфраструктуры и сотруднике мордовского МВД.
Дарина Криц 2025-09-25 10:32:22
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Специалисты ФСБ России задержали в Мордовии сотрудника информационно-технологической компании, которого подозревают в передаче информации украинской разведке.

Уточняется, что 39-летний мужчина установил связь с представителем ГУР Минобороны Украины. За вознаграждение он передавал сведения о местоположении объектов мордовской критически важной инфраструктуры.

Кроме того, мужчина сообщал данные о сотруднике регионального МВД, в отношении которого в дальнейшем планировалось организовать заказное убийство.

Следователи Управления ФСБ РФ по Мордовии возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»), а IT-специалиста заключили под стражу.

В начале сентября в Ставрополе силовики задержали бывшего спецназовца Азербайджана по подозрению в подготовке терактов. Он готовился устроить теракты на территории некоторых административных зданий силовых ведомств в Ессентуках и Ставрополе.

