ФСБ задержала экс-спецназовца Азербайджана по подозрению в подготовке терактов

Задержание произвели на территории Ставрополя.
Глеб Владовский 2025-09-08 09:50:10
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что задержанный вступил в ряды запрещенной в РФ организации украинских боевиков. По их распоряжению он планировал устроить теракты на территории ряда административных зданий силовых ведомств в Ессентуках и Ставрополе.

«В дальнейшем (задержанный. - Прим. ред.) намеревался (совершить теракты. - Прим. ред.), используя специальные знания и навыки, приобретенные в период службы в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджанской Республики», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что силовики изъяли у подозреваемого компоненты для изготовления взрывчатки и носители информации, содержащие сведения, доказывающие его причастность к противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение.

