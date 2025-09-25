Лула да Силва назвал себя и Трампа друзьями Путина

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он и российский лидер Владимир Путин друзья главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Бразильский лидер добавил, что планирует провести с Трампом переговоры касательно потенциалов для мирного урегулирования украинского конфликта.

«Я буду вести переговоры с Трампом по теме конфликта (на Украине - Прим. ред.). Я знаю, что он друг Путина, и я тоже друг Путина. Так что если один друг может многое, то два смогут еще больше», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме «В защиту демократии и против экстремизма», который будет проходить в рамках Генассамблеи ООН.