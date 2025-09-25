МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лула да Силва назвал себя и Трампа друзьями Путина

Президент Бразилии планирует в ближайшее время провести совещание с американским лидером по мирному урегулированию украинского конфликта.
Глеб Владовский 2025-09-25 00:53:58
© Фото: IMAGO, VANESSA CARVALHO, Globallookpress

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он и российский лидер Владимир Путин друзья главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Бразильский лидер добавил, что планирует провести с Трампом переговоры касательно потенциалов для мирного урегулирования украинского конфликта.

«Я буду вести переговоры с Трампом по теме конфликта (на Украине - Прим. ред.). Я знаю, что он друг Путина, и я тоже друг Путина. Так что если один друг может многое, то два смогут еще больше», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме «В защиту демократии и против экстремизма», который будет проходить в рамках Генассамблеи ООН.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #друзья #Луис Инасиу Лула да Силва #мирное урегулирование на украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 