Стали известны темы разговора Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили украинский кризис и вопросы двусторонних отношений на полях 80-й Генссамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок», - говорится в сообщении.

Лавров заявил, что те схемы, которые предлагают на Украине и в некоторых европейских странах по достижению мира, являются недопустимыми для России.

Также стороны «сверили часы» по повестке восстановления отношений двух держав, отметив важность следования достигнутым в Анкоридже договоренностям.

Напомним, Лавров и Рубио провели встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. До этого глава российского МИД переговорил со своим коллегой из Словакии. также в планах у Лаврова встреча с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.