Росавиация будет расследовать столкновение двух самолетов в Шереметьево

В агентстве подчеркнули, что рисков для пассажиров в инциденте не было.
Глеб Владовский 2025-09-25 00:35:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Росавиации сформируют комиссию для расследования столкновения российского и китайского самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«При подготовке к вылету самолета Superjet 100 (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330..., прилетевший из Пекина. Рисков для пассажиров не было», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево в результате столкновения двух самолетов у одного из воздушных судов отлетел кусок хвоста, а у второго повреждено крыло. Инцидент случился в 20:30 по московскому времени.

