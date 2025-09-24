Российский и китайский самолеты столкнулись на взлетной полосе в Шереметьево

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево произошло столкновение двух самолетов. В результате инцидента у одного из воздушных судов вырвало кусок хвоста, а второе повредило крыло. По имеющимся данным, авария произошла между лайнерами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» и Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines.

Инцидент случился в 20:30 по московскому времени. Как сообщает издание Life, борт, который должен был вылететь в Санкт-Петербург, внезапно остановился во время подготовки к взлету. На его борту в это время находилось примерно 100 человек.

«При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению», - говорится в официальном комментарии авиакомпании «Россия».

Пассажиры борта были вынуждены около 40 минут прождать в салоне, прежде чем самолет отбуксировали на стоянку, а людей переместили обратно в здание аэровокзала. По имеющейся информации, рейс в Санкт-Петербург все-таки состоялся на резервном судне - посадка на него началась в 23:08.