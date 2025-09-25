На ЗАЭС рассказали, как обеспечили безопасность без внешних линий питания

Все нужды для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС после отключения ее от последней внешней линии электроснабжения обеспечены за счет резервных дизельных генераторов. Об этом сообщила «Звезде» директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина.

«В настоящее время нужды станции для обеспечения безопасности обеспечены за счет резервных дизельных генераторов, которые вчера, как только отключилась высоковольтная линия, были оперативно подключены и работают штатно», - уточнила собеседница телеканала.

Яшина подчеркнула, что таким образом условия безопасности соблюдены, а радиационный фон не превысил норму.

Напомним, 23 сентября ЗАЭС отключили от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Случилось это после атаки украинского дрона по учебному центру ЗАЭС, которая была совершена 20 сентября.