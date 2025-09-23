ЗАЭС отключили от последней внешней линии энергоснабжения

ЗАЭС отключили от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов», - сказала Яшина.

Она добавила, что все дизель-генераторы запущены и работают в штатном режиме.

Двадцатого сентября учебный центр ЗАЭС был атакован ВСУ в тот момент, когда там находились эксперты МАГАТЭ. Украинские боевики запустили три беспилотника, два из которых детонировали прямо над центром.

Никаких разрушений на территории станции зафиксировано не было, радиационный фон также остался в норме.