В Германии может уменьшиться количество авиаперелетов

Расписания в нескольких немецких аэропортах могут претерпеть изменения, в них планируют сократить количество рейсов. Уточняется, что это связано со снижением рентабельности, согласно заявлению руководителя авиастроительного концерна Lufthansa Group Йенса Риттера.

Он уточнил, что с точки зрения интересов бизнеса пересматривать начнут количество перелетов в аэропортах Штутгарта и Дрездена, Кельна и Бремена, а также Лейпцига, Нюрнберга и Мюнстера.

«Если перелеты станут нерентабельными, мы будем вынуждены сократить маршруты, а самолеты перенаправить в другие места», - поделился глава крупнейшего производителя самолетов в интервью медиагруппе Funke.

Риттер пожаловался на отсутствие статьи расходов для поддержания авиаотрасли в государственном бюджете Германии на предстоящий год.

В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о нехватке средств на социальное обеспечение в бюджете страны. Кроме того, он признал, что решить экономические проблемы будет сложнее, уточнив, что только у Volkswagen по итогам второго квартала прибыль упала на 36%.