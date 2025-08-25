МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц заявил о нехватке средств на социальное обеспечение в бюджете ФРГ

По словам канцлера, действующая модель социального обеспечения не может поддерживаться из-за экономического спада.
Анастасия Бобылева 2025-08-25 04:29:03
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Германия больше не может поддерживать прежний объем расходов на социальное обеспечение. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции Христианско-демократического союза в Оснабрюке.

Он отметил, что действующая модель социального обеспечения устойчива только формально, на деле же ее невозможно финансировать из-за экономического спада. В прошлом 2024 году государство выделило на пособия рекордные 47 миллиардов евро, пишет Life.ru. По словам Мерца, нынешняя модель социальной поддержки требует пересмотра.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что решить экономические проблемы Германии будет сложнее, чем он думал. Только у Volkswagen прибыль по итогам второго квартала упала на 36%.

#Экономика #Германия #ФРГ #Фридрих Мерц
