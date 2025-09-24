МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью над Россией сбили 70 украинских дронов

За минувшие восемь часов российские военнослужащие уничтожили не менее 70 беспилотников ВСУ.
2025-09-24 07:59:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь киевский режим предпринял массированные попытки атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами. Но силам ПВО удалось отразить атаку противника и уничтожить или перехватить воздушные объекты. В общей сложности было сбито 70 таких беспилотников.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 по московскому времени до 07.00 дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе уточнили, что БПЛА перехватили над Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и водами Черного моря.

Сутками ранее в воздушном пространстве нашей страны уничтожили 69 дронов ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

