Ночью над Россией сбили 70 украинских дронов

За прошедшую ночь киевский режим предпринял массированные попытки атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами. Но силам ПВО удалось отразить атаку противника и уничтожить или перехватить воздушные объекты. В общей сложности было сбито 70 таких беспилотников.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 по московскому времени до 07.00 дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в Минобороны РФ.
В пресс-службе уточнили, что БПЛА перехватили над Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и водами Черного моря.
Сутками ранее в воздушном пространстве нашей страны уничтожили 69 дронов ВСУ.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
