За ночь над Россией сбили 69 беспилотников ВСУ

Российские военные остановили минувшей ночью 69 летевших на страну дронов ВСУ.
2025-09-23 07:55:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Почти семь десяткой украинских дронов попытались атаковать территорию России этой ночью. С полуночи до 07.00 дежурным средствам противовоздушной обороны удалось остановить 69 таких объектов.

Как сообщили в Минобороны РФ, летательные аппараты противника перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями. Также БПЛА уничтожили в Крыму, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях. Кроме этого, противник пытался нанести удар и по Московскому региону.

Накануне, 22 сентября, говорилось о 12 беспилотниках, уничтоженных при подлете к Москве. В ночь на вторник, 23 сентября, мэр Сергей Собянин уточнил, что их количество возросло до 20.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #силы пво #сбили БПЛА
