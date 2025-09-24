Донецкий «Горыныч» поразил пять украинских ДРГ под Дзержинском

Под Дзержинском в Донецкой Народной Республике специалисты антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ РФ уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп боевиков ВСУ.

Операторам беспилотников удалось выявить ДРГ противника, а затем поразить места их расположения. На опубликованных ведомством кадрах видно, как камера дрона зафиксировала бегущих по траншеям или открытой местности боевиков. Где-то они пытались спрятаться в гараже одного из заброшенных домов или в лесистой местности, а где-то проскользнуть в лаз, ведущий в подземные ходы.

«Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки», - говорится в заявлении УФСБ России по ДНР.

Ранее Минобороны РФ показало видео, на котором видно, как FPV-дроны разгромили диверсантов ВСУ, плывших на быстроходной лодке по Днепру.