Спецпосланник США Кит Келлог посоветовал киевскому режиму смириться с фактической потерей части территорий. Его слова приводит The Telegraph.

«Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре», - заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа.

При этом Келлог предложил обратиться к истории и привел пример, что Соединенные Штаты «никогда не признавали советский контроль над странами Балтии», хотя фактически они были частью Советского союза.

По мнению спецпосланника, аналогичная позиция применяется и к Украине.

Келлог отметил, что Российская Федерация контролирует большую часть территорий Донбасса.

Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что для закрепления мира важно признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявлял что не отказывается от «пропорциональных обменов» территориями, но ссылался на сложность обхода «конституционных запретов Украины». Он уточнил, что такие вопросы должны решаться между Москвой и Киевом, но не сказал, когда это произойдет.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Украина может констатировать потерю территорий в результате военных действий. Макрон считает, что такое признание стало бы значительным шагом навстречу со стороны Киева.