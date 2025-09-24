Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в Тольятти

В жилой многоэтажке города Тольятти произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Уточняется, что инцидент произошел в центральном районе города.
«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», - говорится в заявлении ведомства.
В МЧС добавили, что из дома в целях безопасности эвакуировали 80 человек, среди которых - 15 детей.
В результате взрыва никто не пострадал. Причина инцидента не установлена.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»