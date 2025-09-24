МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в Тольятти

Погибших и пострадавших при взрыве нет. Эвакуированы 80 человек.
Глеб Владовский 2025-09-24 03:01:33
© Фото: dps_tlt, Telegram © Видео: tltvip, Telegram

В жилой многоэтажке города Тольятти произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Уточняется, что инцидент произошел в центральном районе города.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что из дома в целях безопасности эвакуировали 80 человек, среди которых - 15 детей.

В результате взрыва никто не пострадал. Причина инцидента не установлена.

