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В Тольятти горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах

По предварительной информации, пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-02-10 23:36:01
© Фото: mchs_samara, Telegram © Видео: mchs_samara, Telegram

В Тольятти Самарской области загорелся гостиничный комплекс, огонь распространился на территории в 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России по области.

«В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 23», - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Уточняется, что в тушении возгорания задействовали 75 человек и 24 единицы техники. На кадрах, публикуемых ведомством, видно здание гостиницы в огне и клубы дыма, поднимающиеся наверх.

По предварительной информации, пострадавших нет.

#пожар #Самарская область #МЧС России #Тольятти #гостиничный комплекс
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