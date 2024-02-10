В Тольятти горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах

В Тольятти Самарской области загорелся гостиничный комплекс, огонь распространился на территории в 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России по области.

«В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 23», - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Уточняется, что в тушении возгорания задействовали 75 человек и 24 единицы техники. На кадрах, публикуемых ведомством, видно здание гостиницы в огне и клубы дыма, поднимающиеся наверх.

По предварительной информации, пострадавших нет.