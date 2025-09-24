Жена Владимира Зеленского Елена несколько раз пыталась добиться встречи с «первой леди» США Меланьей Трамп, однако удостоилась лишь формального приветствия. Об этом заявил старший советник супруги Дональда Трампа Марк Бекман.

«Ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет», - сообщил чиновник.

Во вторник Мелания Трамп приняла супруг мировых лидеров в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявив о создании новой коалиции по вопросам благополучия детей и безопасности в сфере искусственного интеллекта. Жена Владимира Зеленского была замечена в первых рядах зрительского зала, активно аплодирующей супруге американского президента.

После собрания Елена попыталась привлечь внимание «первой леди» США, однако та фактически проигнорировала ее, ответив лишь приветствием из вежливости.

Встреча самого главы киевского режима с Дональдом Трампом также прошла не лучшим образом. Специалисты по языку жестов и профайлингу считают, что у украинского лидера явно прослеживаются признаки затяжной депрессии.