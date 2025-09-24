МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мелания Трамп отказалась от личной встречи с женой Зеленского

Об этом сообщил личный советник «первой леди» США.
Тимур Юсупов 2025-09-24 02:41:42
© Фото: Pool i-Images, Globallookpress

Жена Владимира Зеленского Елена несколько раз пыталась добиться встречи с «первой леди» США Меланьей Трамп, однако удостоилась лишь формального приветствия. Об этом заявил старший советник супруги Дональда Трампа Марк Бекман.

«Ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет», - сообщил чиновник.

Во вторник Мелания Трамп приняла супруг мировых лидеров в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявив о создании новой коалиции по вопросам благополучия детей и безопасности в сфере искусственного интеллекта. Жена Владимира Зеленского была замечена в первых рядах зрительского зала, активно аплодирующей супруге американского президента.

После собрания Елена попыталась привлечь внимание «первой леди» США, однако та фактически проигнорировала ее, ответив лишь приветствием из вежливости.

Встреча самого главы киевского режима с Дональдом Трампом также прошла не лучшим образом. Специалисты по языку жестов и профайлингу считают, что у украинского лидера явно прослеживаются признаки затяжной депрессии.

#Трамп #Зеленский #мелания трамп #елена зеленская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 