Профайлер нашел явные признаки затяжной депрессии у Зеленского

Профайлер предположил, что поведение Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом говорит о наличии затяжной депрессии у главы киевского режима. Как пишет издание RT со ссылкой на эксперта по лжи и языку жестов Илью Анищенко, украинский политик находится в состоянии тяжелого морального упадка.

По мнению специалиста, эмоциональное состояние Зеленского выдает его поза.

«Для Трампа это стандартная поза: он всегда так сидит. Тут ничего экстраординарного нет. А для Зеленского, знаете, когда сидишь, отключаешься от всего: стадия депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить. И так уже он всё понимает, что Трамп занял позицию, что нужно эту войну остановить и его уже не переубедить. Человек уходит в транс, уходит в свои мысли», — объясняет Анищенко.

Если верить эксперту, вероятнее всего, украинский лидер понимает неизбежность поражения его страны, однако не может публично признать этого. Его встреча с Дональдом Трампом состоялась 23 сентября на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего семь минут.