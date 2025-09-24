Разведка Ирана получила секретные данные о ядерной программе Израиля

Разведка Ирана получила множество секретных данных о военных центрах Израиля. Об этом в интервью агентству Tasnim сообщил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

«Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом», - сказал Хатиб.

По его словам, в добытых сведениях содержится подробная информация о разработке ядерного оружия, а также совместных планах Израиля с США и Европой.

Хатиб отметил, что получению Ираном данной информации поспособствовали сами израильские военные, настроенные против правительственного режима.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии.