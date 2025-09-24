МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разведка Ирана получила секретные данные о ядерной программе Израиля

В Тегеране уверяют, что против собственного правительства настроены даже сами израильские военные.
Константин Денисов 2025-09-24 22:53:21
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress

Разведка Ирана получила множество секретных данных о военных центрах Израиля. Об этом в интервью агентству Tasnim сообщил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

«Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом», - сказал Хатиб.

По его словам, в добытых сведениях содержится подробная информация о разработке ядерного оружия, а также совместных планах Израиля с США и Европой.

Хатиб отметил, что получению Ираном данной информации поспособствовали сами израильские военные, настроенные против правительственного режима.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии.

#в стране и мире #разведка #сша #ядерное оружие #Израиль #Иран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 