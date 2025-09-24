МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Иране заявили об отсутствии необходимости в ядерном оружии

Верховный лидер Ирана Хаменеи подчеркнул, что производство такого оружия противоречит исламу.
Глеб Владовский 2025-09-24 00:37:58
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Тегеране не видят необходимости в производстве ядерного оружия. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Поскольку нам не нужно оружие, и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно... У нас ядерной бомбы нет, и не будет», - подчеркнул он.

Хаменеи также напомнил, что в стране действует его фетва (религиозное заключение - Прим. ред.), согласно которой производство ядерного оружия противоречит исламу.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Тегеран обладает возможностью обогащать уран. Для создания ядерного оружия необходимо до показателя в 90%. Поэтому в Иране ограничились лишь 60%.

