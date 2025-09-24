Кадры трансляции выступления Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что зал во время его речи был заполнен лишь наполовину.

Преимущественно присутствовали делегаты, которым предстояло выступать в первой половине дня по нью-йоркскому времени. Большинство кресел оставались свободными, а делегации европейских стран, обычно поддерживающих Киев, ограничились сотрудниками своих постоянных миссий при ООН.

Как отмечает aif.ru, в авторитетных американских и европейских СМИ все чаще выходят публикации с критикой, затрагивающей как самого лидера киевского режима, так и его непосредственное окружение.

Ранее на полях Генассамблеи ООН прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, она продлилась всего семь минут.