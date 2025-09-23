МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Встреча Трампа и Зеленского в ООН продлилась семь минут

Президент США Трамп признал, что армия России обладает большой мощью.
Глеб Владовский 2025-09-23 23:22:38
© Фото: The White House, YouTube

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели публичную встречу на полях Генассамблеи ООН. Встреча продлилась около семи минут, передает телеканал ABC.

В ходе беседы с журналистами американский лидер заявил, что сможет дать точный ответ на вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину «в течение месяца». Кроме того, он отметил, что российская армия обладает огромной мощью.

«Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что (конфликт на Украине - Прим. ред.) закончится быстро», - добавил президент США.

Говоря про гарантии безопасности для самой Украины Трамп отметил, что пока рано обсуждать этот вопрос.

Ранее американский лидер раскритиковал ООН за бездействие при урегулировании международных военных конфликтов.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #га оон #встреча
