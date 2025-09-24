МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал указ о повышении зарплат чиновников с 1 октября

Выплаты госслужащим проиндексируют на 7,6%.
Дима Иванов 2025-09-24 17:08:22
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов государственных служащих и дипломатов на 7,6%, в зависимости от занимаемой должности и ранга, начиная с октября, сообщается на портале правовых актов.

В документе предусмотрено увеличение месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих пропорционально их должностям и присвоенным классным чинам.

С октября индексация также коснется военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и отдельных категорий бюджетников. Изначально в апреле правительство рассматривает повышение для них на 4,5%, однако в июле Минобороны инициировало рост окладов военных до 7,6%.

В августе при утверждении коэффициента индексации кабмин уточнил, что в федеральном бюджете на три года, включая 2025 год, предусмотрено 30,8 млрд рублей на эти выплаты.

Ранее в Госдуме назвали категории граждан, которым повысят пенсии с 1 октября.

#в стране и мире #Владимир Путин #выплаты #индексация #повышение зарплат
