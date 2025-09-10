МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД назвали категории граждан, которым повысят пенсии с 1 октября

Полуянова: повышение пенсий затронет лиц, достигших 80-летнего возраста в сентябре.
Дима Иванов 2025-09-10 02:44:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

С 1 октября планируется увеличение пенсионных выплат для определенных групп населения, сообщила RT член комитета Государственной думы по малому и среднему бизнесу Наталия Полуянова.

Парламентарий пояснила, что в первую очередь это затронет лиц, достигших 80-летнего возраста в сентябре. Кроме того, индексация затронет пенсионеров из числа военных и работников силовых ведомств. Их пособия возрастут примерно на 7,6%.

По словам Полуяновой, такое решение обоснованно: граждане, отдавшие жизнь служению Отечеству, достойны особой поддержки. Она добавила, что переоценка выплат пройдет в автоматическом режиме, без необходимости подачи каких-либо документов.

Депутат подчеркнула, что забота о пожилых людях и защитниках страны должна оставаться одним из ключевых направлений государственной политики. Такие меры, считает она, способствуют ощущению уверенности и стабильности у населения, что в итоге повышает доверие к социальной стратегии властей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бойцам СВО и ополченцам Донбасса с инвалидностью претендовать на две пенсии.

