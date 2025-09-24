Профессор объяснил, как засуха в Крыму скажется на рынке винограда

Засуха в Крыму повлияет на локальный рынок винограда, однако почти не затронет федеральный уровень. Об этом рассказал «Звезде» доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

«На состоянии (локального. - Прим. ред.) рынка винограда для виноделия это (засуха в Крыму. - Прим. ред.) отразится. Соответственно, отразится на стоимости виноматериалов, которые будут получены при отсутствии энного количества местного винограда, который традиционно в Крыму для виноделия использовался», - рассказал специалист.

Он также добавил, что местный виноград может быть заменен на привезенный откуда-либо, однако стоить это будет дороже и не так технологично, поскольку местные виноградари рассчитывали на собственные сорта.

Холод отметил, что на рынке целикового юга засуха сильно не отразится.

«В других местах где-то похуже, где-то получше, но виноград есть. Плюс ближнее зарубежье активно с виноградом помогает. Что касается общероссийского рынка - может быть, отразится, но для обычного обывателя не будет чувствительно, потому что здесь все винограды в одном сосуде смешиваются», - объяснил профессор.

Ранее появилась информация, что из-за продолжительной засухи и весенних заморозков многие хозяйства в Крыму потеряли до половины урожая винограда. Его окажется в сезоне 2025 года меньше на 30-50%, в зависимости от хозяйств.