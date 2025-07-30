В Крыму из-за засухи исчезли целые водоемы

С карты Крыма стали пропадать достопримечательности. Исчез самый высокий водопад - вместо него теперь только скалы. Обмелели популярные у туристов озера и пересохли горные реки. Все из-за аномальной жары и отсутствия осадков.

Исчезновение самого высокого крымского водопада - летняя аномалия. Мокрого места тут и правда не осталось. Зато остались указатели. К скале, где когда-то был водопад.

«Когда у нас водопад полноводный, мы дальше этой локации уже не можем пройти. Вот сюда подходит вода и мы уже здесь можем наблюдать водопад», - рассказала специалист пои связям с общественностью ФГБУ Екатерина Лелюк.

Увиденное в конце тропы туристы воспринимают с юмором. Учан-Су не единственная достопримечательность, которая этим летом пропала с карты полуострова. Недавно туристы обнаружили, что знаменитое Балаклавское озеро в форме сердца потеряло форму. Место романтических фотосессий уже не то. Сильно обмелело.

«При определенной фантазии сердце может получится», - обнадежил турист Дмитрий. «Не расстроились, и так хорошо. В форме сердца было бы боле оригинально, но и так красиво», - добавила отдыхающая Екатерина.

Полностью пересохли и некоторые реки. По дну Салгира в Симферополе можно пройти пешком. К слову, так и делают местные коммунальщики. Пользуясь моментом и тем что нет воды в русле, его чистят и проверяют заслонки .

Понижение уровня водоемов и даже пересыхание специалисты спрогнозировали заранее. И жаркая погода тут совсем не главная причина.

«Это и есть признаки засухи, но надо понимать характер появления воды в Крыму. Даже река Салгир переводится как «вода, пришедшая с гор с гор». Она приходит во время таяния снегов в зимний период, откладывается в горах. В этом году у нас снега в горах выпал крайне мало. То есть, у нас практически не накопилось водных запасов, и мы видим пересохшие водопады, реки, ручьи в горно-лесной местности», - объяснил эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский.

При этом засуха Крыму все равно не грозит, хоть и термометры в последние недели выдают зашкаливающие показатели. Запасов питьевой воды для населения и технической для аграриев хватит еще надолго. Даже при условии, что в ближайшие месяцы дождей не будет совсем. Мощную подпитку сейчас дают подземные воды. Они же питают никогда не мелеющие пожарные водоемы. Например, в ялтинском горно-лесном заповеднике. Используется исключительно для тушения огня.

«Можно сказать - секретный, никогда не пересыхает, дебет хороший - кубов 300 тут будет, и это примерно пожарный водоем. Они в нашей прерогативе, под нашим особо охранным режимом находятся», - показал заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедный Крым».

Бывает, за один день на полуострове фиксируют несколько возгораний. Чаще всего горят поля, сухая трава. Бывает, на жаре вспыхивают и автомобили.

Воды на тушение огня не жалеют. Потому что уверены - их источники не иссякнут.