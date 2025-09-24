МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД заявили, что повышение МРОТ коснется зарплат более пяти миллионов россиян

Минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля.
Константин Денисов 2025-09-24 16:30:54
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, кого в первую очередь коснется повышение МРОТ на 20% с 1 января 2026 года.

«Рост коснется всех, потому что невозможно дифференциацию между окладами работников сделать на уровне 100-150 рублей между инженером и уборщиком, скажем так.  Поэтому крупные компании, как правило, повышают по всей тарифной сетке оклады своих сотрудников. Базовые оклады, базовые тарифные ставки, кто по какой системе оплаты труда работает. Но тем не менее коснется это большого количества людей. В самом минимальном осуществлении около 5 млн человек», - сказала Бессараб.

При этом она отметила, что фактически это число наверняка будет больше.

Она пояснила, что тарифной ставкой является квалификационный разряд. Низший не подразумевает наличия у работника какой-либо квалификации и наличия специального образования.

Ранее о росте МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

#наш эксклюзив #МРОТ #Светлана Бессараб #премьер-министр Михаил Мишустин
