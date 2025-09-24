МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ с ходу форсировали реку Жеребец и вклинились в глубину обороны ВСУ

Российские войска использовали эффект внезапности, отметили в МО РФ.
2025-09-24 15:44:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» с ходу форсировали реку Жеребец в районе Кировска. Об этом сообщает Минобороны России. 

Преодоление реки помогло достигнуть эффекта внезапности и вклиниться в глубину украинской обороны в городе Кировск. Противник использовал Жеребец как естественную водную преграду, оборудовав позиции вдоль его течения. Но река его не спасла. 

Для обороны этого населенного пункта неприятель стянул три бригады, всего задействовав до 19 батальонов. Враг подготовил город к длительной обороне, укрепив практически каждый дом и подвал. Боевики создали инженерные заграждения и заминировали участки местности.  

Достигнутый в результате внезапных действий успех решил исход боев за Кировск - освобождение этого населенного пункта уже завершается. Российские войска зачищают город от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские штурмовые группы уже вышли на северо-западные окраины Кировска

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #кировск #группировка запад #Жеребец
