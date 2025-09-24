МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Залужный призвал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

Россия успешно проводит наступательную операцию.
Константин Денисов 2025-09-24 15:17:14
© Фото: IMAGO, Pool, Ukrainian Presidenti, Global Look Press

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинских боевиков готовиться к ухудшению ситуации на фронте. Об этом он рассказал в своей колонке на сайте издания «Зеркало недели» в Лондоне.

«Самое худшее - нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», - сообщил Залужный.

Он признал, что Россия ведет успешные наступательные действия и теснит позиции боевиков. По словам Залужного, ВС РФ имеют техническое и тактическое преимущество над ВСУ.

Также Залужный заявил, что всех, кто готовится пребывать на передовой в составе ВСУ длительное время, вероятнее всего, ждут гибель, ранения или психологический слом.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия удерживает стратегическую инициативу в зоне СВО.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #Валерий Залужный
