В Ростовской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Ростовской области два человека пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате атаки дронов в частном доме в станице Базковской вспыхнул пожар. Его ликвидировали на площади 75 квадратных метров.

Кроме того, в нескольких жилых домах Таганрога повреждено остекление. В пострадавших многоэтажках обнаружили осколки сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что над Россией за четыре часа сбили 19 украинских беспилотников.