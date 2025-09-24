МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ростовской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В нескольких домах в Таганроге повреждено остекление.
Глеб Владовский 2025-09-24 03:33:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ростовской области два человека пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате атаки дронов в частном доме в станице Базковской вспыхнул пожар. Его ликвидировали на площади 75 квадратных метров.

Кроме того, в нескольких жилых домах Таганрога повреждено остекление. В пострадавших многоэтажках обнаружили осколки сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что над Россией за четыре часа сбили 19 украинских беспилотников.

#в стране и мире #Ростовская область #Юрий Слюсарь #пострадавшие #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 