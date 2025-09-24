МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
УЕФА не отстранит израильские команды из-за давления США

Россия была отстранена на пятый день СВО.
Константин Денисов 2025-09-24 14:52:24
© Фото: IMAGO, Andre Weening, Global Look Press

УЕФА не будет отстранять израильские команды от участия в европейских турнирах. Об этом сообщает Israel Hayom.

По информации издания, существенную роль в решении вопроса по израильским командам сыграли США. Официальные лица обратились в УЕФА с просьбой не отстранять клубы и сборные от соревнований.

Ранее с просьбой об отстранении в УЕФА обратились ряд национальных футбольных федераций. Кроме того, они узнавали, есть ли шанс избежать встречи с израильскими клубами при проведении жеребьевки турниров.

В 2024 году ряд азиатских стран обращались в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении команд от международных турниров.

В сезоне-2025/26 лишь «Маккаби» из Тель-Авива представляет Израиль в Лиге Европы. Кроме того, национальная сборная страны принимает участие в европейской части отбора на чемпионат мира 2026 года.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году, на пятый день после начала СВО.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Израиль
