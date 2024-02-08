МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оман, ОАЭ, Ирак и еще 9 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль

Письмо с требованием отстранить сборную Израиля по футболу от международных соревнований подписали 12 ассоциаций‑членов Федерации футбола Западной Азии.
Максим Крюков 2024-02-08 14:18:01
© Фото: imago sportfotodienst, Global Look Press

Международную федерацию футбола (ФИФА) призвали отстранить сборную Израиля от соревнований из-за разгоревшегося конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее письмо составили ассоциации Федерации футбола Западной Азии, членами которой являются 12 стран: Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Сирия.

По данным британского телеканала Sky News, инициативную группу возглавляет сводный брат короля Иордании Абдаллы II принц Али бин Аль-Хусейн, который является президентом Федерации футбола Западной Азии. В обращении к FIFA он призвал «занять решительную позицию против зверств, совершенных в Палестине, и военных преступлений в секторе Газа, и отметил необходимость «выступить единым фронтом в изоляции Израильской футбольной ассоциации от всей деятельности, связанной с футболом».

Израильская сторона выразила надежду на то, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол», передает RT. В марте национальной сборной предстоит сыграть с командой Исландии в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Отмечается, что письмо было разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которого является Израиль.

#Спорт #Футбол #Ближний Восток #Израиль #палестина #FIFA #отстранение #федерация футбола западной азии
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 