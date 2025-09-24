Путин отметил вклад в медпомощь участникам СВО Центра им. Гельмгольца

Коллектив Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава РФ получил поздравление президента Владимира Путина по случаю своего 125-летия.

Путин упомянул, что прежде центр именовался Городской глазной больницей имени Алексеевых, а также отметил вклад создателей в его учреждение.

«Вы по праву гордитесь основателями знаменитой Городской глазной больницы имени Алексеевых - неравнодушными, душевно щедрыми людьми, настоящими подвижниками и энтузиастами. И конечно, огромным вкладом, который внесли многие поколения ваших предшественников в развитие отечественной и мировой медицинской науки и клинической практики», - говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

Вместе с тем российский лидер отметил особый вклад медучреждения в квалифицированную помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции. Центр ведет разработки различных методик и технологий лечения, а также восстановления пациентов, готовит компетентных специалистов.

В настоящее время НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца является ведущим учреждением в области офтальмологии.

Ранее сообщалось о другом медучреждении-юбиляре. В 2023 году коллектив госпиталя имени Вишневского отметил 55-летний юбилей, а также получил почетное знамя и орден Александра Невского. Там проводят свыше 25 тысяч операций в год, спасая жизни бойцов и людей со сложными травмами.