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Более 25 тысяч операций в год: как спасают жизни бойцов и людей со сложными травмами в госпитале имени Вишневского

Константин Исаев
Вероника Волосунова
21:43 20.06.2023
У госпиталя имени Вишневского сегодня тройной праздник - вручение почетного знамени, награждение орденом Александра Невского и 55-летний юбилей.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Празднование юбилея центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского началось сегодня не в подмосковном Красногорске, где он работает вот уже 55 лет, а на Фрунзенской набережной столицы. Сергей Шойгу заседание коллегии Минобороны начал с вручения прославленному медицинскому центру ордена Александра Невского.

Насколько велико значение госпиталя имени Вишневского для нашего оборонного ведомства говорят простые цифры: здесь лечатся и снова встают в строй на целых 20% больше пациентов, чем в любом другом из многих лечебных заведений Минобороны. Об уровне специалистов и возможностей госпиталя на торжественном вечере в честь юбилея на личном примере рассказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«Я знаю, как вы можете человека даже средних физических возможностей типа меня довести до уровня Олимпийского чемпиона. Спасибо вам большое, всем вам крепчайшего здоровья, чтобы вы еще ни один юбилей нашего знаменитого теперь уже на весь мир лечебного научного заведения здесь встречали. Хочу сказать, что в нашу общую победу, которая, несомненно скоро будет, вы вносите свой неоценимый вклад, возвращая людей на службу Родине. Спасибо вам большое!», - сказал Цаликов.

В операционной тишина, слышны только сигналы контролирующей состояние больного аппаратуры и редкие переговоры шепотом врачей. Ежедневно здесь проходят десятки операций. Один из неординарных случаев - пулю из груди бойца пришлось извлекать в ситуации, когда она сама служила пробкой в сердечной стенке и сохраняла жизнь, пока раненого доставляли на операционный стол.

Только благодаря подобным операциям за последний год удалось спасти более 100 человек. Госпиталь имени Вишневского - это десятки центров по всем направлениям медицины: от неврологии и микрохирургии до рефлексотерапии и травматологии. Самое уникальное, что есть в центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, это гибридная операционная, где одновременно пациентом занимаются врачи самых разных специальностей. Ведь часто или с передовой, или после тяжелых аварий пациенты поступают с многочисленными и разнородными травмами.

Госпиталь имени Вишневского - это прежде всего медицинская помощь нашим военнослужащим. Но даже с учетом возросшей нагрузки с началом СВО, здесь продолжают оказывать помощь пациентам и в рамках обязательного медицинского страхования, и в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты.

В центре травматологии врачи не просто ставят людей на ноги, но еще и разрабатывают уникальные протезы, восстанавливают целые утраченные суставы, как в случае с Леонидом - полученное ранение полностью разрушило плечо. Сейчас он уже может даже заниматься спортом с небольшой нагрузкой.

«Такие пациенты раньше до центральных госпиталей не доезжали. Ну, представьте себе во время войны санитарный поезд? То есть этому пациенту рука была бы ампутирована. Нам приходится эти протезы, чтобы человек пользовался рукой, готовить самостоятельно. В условиях санкций, в условиях отсутствия импортных протезов. И вот это все разработано нашими инженерами», - рассказал Эдуард Пешехонов, начальник Центра травматологии и ортопедии госпиталя имени Вишневского.

Ежегодно в госпитале имени Вишневского возвращают к нормальной жизни более 80 000 пациентов. Только сложных операций врачи проводят более 25 000 в год, а вместе с обычными, как говорят хирурги, рутинными почти в два раза больше. Теперь уже не госпиталь, а передовой Научный центр продолжает свое развитие.

Колоссальный объем работ безусловно положительно сказывается на качестве всего, что касается лечения пациентов, на опыте врачей, их передовых открытиях и развитии медицинской науки в целом. Сегодня несколько десятков специалистов знаменитого госпиталя получили заслуженные государственные и ведомственные награды.

Ранее в госпитале имени Вишневского вручили миллион рублей бойцу, уничтожившему Leopard. Соответствующий сертификат от имени фонда предпринимателей «Забота Сибири» передал сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин.

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