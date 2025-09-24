Российская сторона никогда не отказывалась от любых форматов переговоров по урегулированию украинского вопроса. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор... Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей», - подчеркнул он на заседании Совета безопасности ООН.

Дипломат также отметил, что Запад игнорирует факты того, что Киев регулярно нарушает международное гуманитарное право. Он напомнил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита.

Полянский также заявил, что Евросоюз желает существование Совбеза ООН в параллельной реальности, где Украина, теряя город за городом, не проигрывает на поле боя.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC заявил, что Киеву необходимо согласиться на условия по урегулированию конфликта на Украине.