МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский: РФ готова вести переговоры по Украине в любом формате

Первый зампостпреда России при ООН подчеркнул, что нарушения Киевом международного гуманитарного права игнорируются сильнее всего.
Глеб Владовский 2025-09-24 01:22:50
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российская сторона никогда не отказывалась от любых форматов переговоров по урегулированию украинского вопроса. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор... Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей», - подчеркнул он на заседании Совета безопасности ООН.

Дипломат также отметил, что Запад игнорирует факты того, что Киев регулярно нарушает международное гуманитарное право. Он напомнил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита.

Полянский также заявил, что Евросоюз желает существование Совбеза ООН в параллельной реальности, где Украина, теряя город за городом, не проигрывает на поле боя.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC заявил, что Киеву необходимо согласиться на условия по урегулированию конфликта на Украине.

#Украина #переговоры #СБ ООН #первый заместитель #Дмитрий Полянский #постпред РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 