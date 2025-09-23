Рубио: Киев должен согласиться на условия по завершению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC заявил, что Киеву необходимо согласиться на условия по урегулированию конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что достижение мира является ключевой задачей для президента США Дональда Трампа, и украинская сторона должна быть готова к мирной сделке.

Кроме того, Рубио отметил, что Организация Объединенных Наций утратила свое влияние в разрешении глобальных кризисов. По его словам, ООН не выполняет свою основную миссию и не играет значимой роли в урегулировании крупных международных конфликтов, таких как ситуация на Украине или в секторе Газа.

Рубио указал, что именно Трамп, а не ООН, активно работает над поиском решений для наиболее сложных мировых проблем. Сам президент США, выступая на ГА ООН, заявил, что завершил семь военных конфликтов.