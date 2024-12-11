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За дизайн 1000-рублевой купюры проголосовали около 400 тысяч россиян

Голосование продлится до полудня 12 декабря.
Сергей Лебедев 2024-12-11 09:31:22
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Около 400 тысяч россиян проголосовали за символ для новой банкноты номиналом 1 000 рублей. Сейчас в опросе Центробанка РФ лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Второе место занимает Дворец земледельцев в Казани, третье - памятник Салавату Юлаеву в Уфе.  

«В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦБ.

Напомним, голосование началось 29 ноября. Оно продлится до полудня 12 декабря. В нем уже приняла участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банкнота номиналом 1 000 рублей будет посвящена Приволжскому федеральному округу. На голосование вынесли 25 объектов из разных регионов ПФО. 

Новую банкноту должны презентовать во второй половине следующего года. Купюру обновят впервые за 27 лет.

#в стране и мире #рубль #голосование #символ #Эльвира Набиуллина #Центробанк #купюра #банкнота
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