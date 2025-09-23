МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эрдоган призвал НАТО подражать его подходу в отношениях с РФ

Турецкой стороне удалось найти баланс в отношениях с Россией и Украиной.
Дарина Криц 2025-09-23 08:59:53
© Фото: Ding Haitao, XinHua, Global Look Press

Североатлантическому альянсу стоит присмотреться к подходу, который практикует Турция в межгосударственных отношениях с Россией. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, его стране удается сохранять баланс как в связях с Россией, так и с Украиной.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», - рассказал Эрдоган в интервью телеканалу Fox News, его слова приводит aif.ru.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкаре удалось выстроить дипломатические и стратегические отношения одновременно с Москвой и Киевом, при этом сохранив баланс интересов.

В июле, напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Эрдоганом, во время которого они поговорили о ситуации в Сирии, выразив обеспокоенность всплеском насилия в этой арабской республике.

Также напомним, что Турция не раз становилась площадкой для переговоров российской и украинской делегаций, участвовала в обмене военнопленными.

#Россия #в стране и мире #Украина #НАТО #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган
