Путин и Эрдоган по телефону обсудили обострение ситуации в Сирии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии. Главы двух государств выразили глубокую обеспокоенность из-за всплеска насилия в арабской республике.

«Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия...», - говорится в сообщении.

Президенты указали на необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двухсторонние отношения, а также затронули украинский вопрос.

Напомним, прошлый телефонный разговор двух лидеров состоялся 16 июня.