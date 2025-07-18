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Путин и Эрдоган по телефону обсудили обострение ситуации в Сирии

Президенты подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в республике через диалог и укрепление национального согласия.
Константин Денисов 2025-07-18 18:40:38
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии. Главы двух государств выразили глубокую обеспокоенность из-за всплеска насилия в арабской республике. 

«Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия...», - говорится в сообщении.

Президенты указали на необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двухсторонние отношения, а также затронули украинский вопрос.

Напомним, прошлый телефонный разговор двух лидеров состоялся 16 июня

#Россия #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #переговоры
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