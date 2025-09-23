МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова назвала паранойей слова Санду об использовании Молдавии для атаки

Представитель МИД ответила на заявления молдавского президента о якобы использовании Одесской области для нападения на эту страну.
Дарина Криц 2025-09-23 07:32:31
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Российский МИД отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду о якобы появлении армии России в Одесской области Украины в случае победы на молдавских выборах некоторых партий.

Санду ранее заявила, что если на выборах в парламент победят пророссийские силы, то это неминуемо приведет к «вторжению России в Одесскую область» и потере Молдавией своего суверенитета. Журналисты РИА Новости попросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову прокомментировать эти слова, на что та ответила лишь одним словом.

«Паранойя», - сказала собеседница агентства.

Ранее российский дипломат отреагировала на высказывания бывшей главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о работе в Молдавии. Тогда Захарова обратила внимание на озвученные американкой суммы, которые были потрачены на подрыв независимости этой республики.

#Россия #в стране и мире #Молдавия #Мария Захарова #МИД РФ #Майя Санду #Одесская область #Выборы в парламент
