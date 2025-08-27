МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова назвала «страшными» слова экс-главы USAID о вливаниях в Молдавию

Дипломат добавила, что не знает, «что страшнее: слушать это или смотреть».
Дима Иванов 2025-08-27 19:50:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как пугающие высказывания экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о работе агентства в Молдавии. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Захарова указала, что Пауэр рассказывала, какие суммы направлялись на подрыв независимости Молдавии.

«Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что не может определить, что вызывает больший ужас: слушать эти слова или наблюдать.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил на $9 млрд расходы на поддержку СМИ и иностранную помощь. Согласно документу, в бюджет должны вернуться 7,9 миллиардов долларов, выделенные на функционирование USAID.

