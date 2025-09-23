МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США авторов доклада о голодающих американцах отправили в бессрочный отпуск

Группа профессионалов ушла в бессрочный отпуск после подготовки ежегодного правительственного исследования по измерению уровня голода в Соединенных Штатах.
Марина Крижановская 2025-09-23 06:34:10
© Фото: Christophe Paul, Usda, Globallookpress

В США в бессрочный оплачиваемый отпуск отправлены исследователи и экономисты, которые готовили отчет об уровне голода в стране.

По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на профессиональный союз «Американская федерация госслужащих» (AFGE), это произошло двумя днями позднее решения президента Дональда Трампа отменить этот ежегодный доклад. Его готовили 35 лет подряд, начиная с середины 1990-х годов.

«По данным профсоюза, представляющего интересы трудящихся, группа федеральных экономистов и исследователей, ответственных за проведение государственного исследования по измерению уровня голода в Америке, в понедельник отправлена ​​в бессрочный оплачиваемый отпуск», - пишут журналисты.

Также уточняется, что американский Минсельхоз отменил сбор данных о продовольственной безопасности, после чего специалистов отправили в административный отпуск. При этом вице-президент профсоюза AFGE Лора Додсон сообщила, что исследователей отстранили от дел путем отправки их в отпуск, изъяли ноутбуки, назвав происходящее «расследованием несанкционированного раскрытия информации». Во время этого отпуска им запрещено заниматься какой-либо правительственной деятельностью.

В 2024 году Организация Объединенных Наций представила доклад, согласно которому почти четверть землян, или 1,84 миллиарда человек, в 2022-2023 годах так или иначе пострадали от засухи, которая усугубляет проблему голода. На тот момент сообщалось, что 258 миллионов человек страдают от «острого голода», а некоторые находятся на грани голодной смерти.

