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ООН: из-за засухи 258 млн человек в мире сталкиваются с «острым голодом»

В ООН подчеркивают, что засуха - это проблема, которая происходит молча и не вызывает немедленной общественной реакции.
Елизавета Кондрикова 2024-01-12 13:28:01
© Фото: Jochen Tack, imagebroker.com#search, Global Look Press

В 2022-2023 годах засуха затронула 1,84 миллиарда людей в мире, или почти четверть всего населения Земли, подавляющее число пострадавших от этого явления проживало в странах с низким и средним уровнем дохода, говорится в соответствующем докладе ООН. Данные исследования приводит New York Times.

«Засухи происходят молча, часто остаются незамеченными и не вызывают немедленной общественной и политической реакции», - сказал генеральный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау.

ООН обращает внимание на то, что из-за засухи усугубляется проблема голода. На данный момент рекордные 258 миллионов человек страдают от «острого голода», некоторые из них находятся на грани голодной смерти.

Среди причин для рекордных показателей голода в публикации отмечаются конфликты на Украине и в секторе Газа, а также рост цен на рис, вызванный ограничением экспорта индийского риса, и на кукурузу. События на Украине, в свою очередь, спровоцировали нарушения в глобальных цепочках поставок продовольствия, так как Москва и Киев - крупнейшие поставщики зерна в мире.

Осенью прошлого года сообщалось о дефиците воды в Стамбуле вследствие рекордной засухи. Уровень местных водоемов, питающих исторический центр Турции, упал до минимальных значений. В итоге в городе был введен режим жесткой экономии воды. 

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