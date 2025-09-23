МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ВС РФ показали «подземный город» под полигоном в Ленобласти

В Ленобласти прошло тактико-специальное занятие с участием курсантов трех военных академий в условиях максимально приближенных к боевым.
Павел Кутаренко Глеб Владовский 2025-09-23 05:52:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На полигоне в Ленобласти военнослужащие построили настоящий подземный город. В нем есть все необходимое для восстановления боеспособности целой мотострелковой дивизии: от столовой и бани до медпункта и казарм.

«Здесь порядка 3,5 км, если ходить по всем коридорам. Все закольцовано, чтобы личный состав не выходил на улицу, не демаскировал район размещения», - рассказал замначальника кафедры Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева Игорь Кильян.

Тут также оборудована полевая мастерская, где курсанты собирают платформы, способные перевозить до 150 кг груза. Специалисты материально-технического обеспечения должны уметь чинить и обслуживать любую технику, в том числе и современные робототехнические комплексы.

На полигоне в Ленобласти прошло тактико-специальное занятие с участием курсантов трех военных академий в условиях максимально приближенных к боевым. Целью этих учений стала отработка восстановления боеспособности соединений по опыту специальной военной операции.

Помимо специалистов материально-технического обеспечения здесь еще были задействованы артиллеристы, связисты, а также военные медики. И такая комплексная подготовка, как отмечают инструкторы, уже дает видимый результат.

