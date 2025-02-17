Бойцы построили «подземный город», чтобы спрятать ГСМ от дронов врага

Корреспондент «Звезды» Лана Иден пообщалась с военнослужащими службы горючего в зоне специальной военной операции. Ей показали «подземный город», который построили для того, чтобы защитить горюче-смазочные материалы от воздействия противника.

«Чтобы обеспечить своевременность и скрытность заправки подразделений, которые находятся на передовой, бойцы службы ГСМ построили целый подземный город. Общей площадью несколько десятков тысяч квадратных метров и глубиной до пяти метров», - отметила корреспондент.

Эти меры предосторожности значительно усложняют работу для разведывательных дронов противника.

Сокровища «подземного города» показал журналисту «Звезды» начальник склада службы ГСМ с позывным Череп. Он продемонстрировал находящиеся на полках ядовитые технические жидкости - ружейные масла, различные смазки и даже масла для беспилотников.

Ранее Минобороны России показало, как заправщики группировки войск «Запад» снабдили топливом технику в зоне СВО. Отмечено, что служба горючего работает в любое время суток и в любых погодных условиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.