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Бойцы построили «подземный город», чтобы спрятать ГСМ от дронов врага

Площадь подземных помещений - десятки тысяч квадратных метров. Глубина складов - до пяти метров.
Лана Иден 2025-02-17 14:14:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Лана Иден пообщалась с военнослужащими службы горючего в зоне специальной военной операции. Ей показали «подземный город», который построили для того, чтобы защитить горюче-смазочные материалы от воздействия противника.

«Чтобы обеспечить своевременность и скрытность заправки подразделений, которые находятся на передовой, бойцы службы ГСМ построили целый подземный город. Общей площадью несколько десятков тысяч квадратных метров и глубиной до пяти метров», - отметила корреспондент. 

Эти меры предосторожности значительно усложняют работу для разведывательных дронов противника. 

Сокровища «подземного города» показал журналисту «Звезды» начальник склада службы ГСМ с позывным Череп. Он продемонстрировал находящиеся на полках ядовитые технические жидкости - ружейные масла, различные смазки и даже масла для беспилотников. 

Ранее Минобороны России показало, как заправщики группировки войск «Запад» снабдили топливом технику в зоне СВО. Отмечено, что служба горючего работает в любое время суток и в любых погодных условиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #гсм #масло #укрепления #горючее #подземный город
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